Депутат Госдумы Ивлев призвал США исходить из того, что Крым останется российским навсегда

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Источник: РИА "Новости"

побережье Крыма, Serguei Fomine / globallookpress.com

Депутат Государственной думы от крымского региона Леонид Ивлев в понедельник заявил, что властям США в своей внешней политике следует исходить из того, что Крым останется российским регионом навсегда.

Советник президента Соединенных Штатов Америки по нацбезопасности Джейк Салливан ранее сообщил, что вопрос Крыма может быть пересмотрен в будущем.

Леонид Ивлев напомнил, что полуостров пришел в Россию демократическим путем, что подтверждается результатами голосования на референдуме. Депутат порекомендовал американским властям исходить из того, что статус Крыма ни с кем обсуждаться не будет, поскольку данный вопрос закрыт окончательно. Ивлев подчеркнул, что Россия не торгует своими территориями и может их защитить.