Bild: Запад планирует заставить Украину провести мирные переговоры с Россией

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Западная сторона планирует надавить на Украину для проведения мирных переговоров с Россией, в случае не достижения успехов в бою к осени. Об этом пишет газета Bild, ссылаясь на свои источники в руководстве США и Германии.

Как отмечается в материале, Киев будет пытаться отбить занятые территории с помощью нового вооружения.

Также добавляется, что Запад лишь на словах заявляет о поддержке Украине.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что высказывания украинского лидера Владимира Зеленского по теме подготовки наступления на Крым относятся к пиару.