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Источник: EMSC

сейсмограф, Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com

Днем в понедельник, 27 февраля, стало известно, что на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла по шкале Рихтера. Данную информацию предоставили сегодня европейские сейсмологи.

В Европейском средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC) уточнили, что землетрясение было зафиксировано в 09.04 по времени UTC (12.04 по Москве). Эпицентр подземных толчков находился в 123 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа. Очаг землетрясения располагался на глубине двух километров.

Напомним, накануне власти Турции сообщили, что количество погибших при мощных землетрясениях составило 44 374.