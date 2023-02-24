AFAD: число погибших от землетрясения в Турции составляет 44 218 человек

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последствия землетрясения в Турции, Serdar Ozsoy/Keystone Press Agency

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило, что количество жертв землетрясения на юго-востоке Турции выросло до 44 218 человек.

«Число жертв землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше составило 44 218 человек», - заявили AFAD.

6 февраля на юго-востоке Турции случилось землетрясение магнитудой 7,7, за которым последовали сотни афтершоков. Президент страны Тайипа Эрдогана заявил, что оно было сильнейшим с 1939 года.

Ранее культурное агентство ООН ЮНЕСКО проинформировало, что два объекта в Сирии и Турции, включенные в список Всемирного наследия, получили ущерб после разрушительного землетрясения.