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Сегодня утром, 27 февраля в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают данные с онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Как отмечает ведомство, тренога в данных регионах прозвучала в 08:38 по московскому времени.

Ранее из заявлений офицера Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко стало известно о том, что украинские военные пренебрегают потерями в направлении Кременной.