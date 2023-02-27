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Офицер ЛНР в отставке Марочко заявил, что украинские войска пренебрегают потерями в районе Кременной

, 08:26 Источник: РИА "Новости"

Офицер ЛНР в отставке Марочко заявил, что украинские войска пренебрегают потерями в районе Кременной
украинский солдат, Edgar Guttiarrez/globallook.com

Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко утром в понедельник, 27 февраля, заявил, что Вооруженные силы Украины пренебрегают потерями в районе Кременной.

Андрей Марочко отметил, что за прошедшую неделю ВСУ понесли большие потери в результате активных боевых действий. Уточняется, что накануне вышестоящее военное руководство, пренебрегая докладами командиров на местах о небоеспособности, распорядилось перейти к наступательным действиям, которые, однако, не были успешными.

Марочко заявил, что украинское командование применило тактику глухой обороны, но, перейдя к наступательным действиям, бойцы понесли значительные потери.

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