Глава Минобороны ФРГ Писториус: за китайским планом по Украине должны следовать действия

Мирная инициатива, предложенная Китаем, по решению конфликта на Украине получает положительный отзыва, но за ней должны следовать действия. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
По его словам, в итоге решать вопрос о проведении мирных переговоров предстоит России и Украине.
Предложение об оценке поступков, а не высказываний Писториус сделал в ответ на сообщения о якобы поставках военных дронов РФ из Китая.
Ранее стало известно о том, что у Европейского союза в третий раз не получилось согласовать антироссийские ограничения.