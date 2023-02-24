В США собираются конфисковать имущество на $75 млн, принадлежащее, по данным прокуроров, Виктору Вексельбергу

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Виктор Вексельберг. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Американская недвижимость, принадлежащая, по данным прокуроров, российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу, может быть конфискована, сообщает агентство Reuters.

С соответствующим иском обратились в пятницу в суд прокуроры Манхэттена. Речь идет о поместье в Саутгемптоне (штат Нью-Йорк) и квартире в Манхэттене. Стоимость недвижимости оценивается в 75 млн долларов.

Вексельберг с весны прошлого года находится под санкциями США. В апреле, по поручению американского Минфина, в Испании была арестована, а затем конфискована его 78-метровая яхта Tango стоимостью порядка 90 млн долларов.