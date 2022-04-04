В Пальме-де-Майорке арестовали яхту миллиардера Виктора Вексельберга

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4 апреля 2022, 17:14 Источник: ТАСС

Пальма-де-Майорка. Фото: pixabay.com

В Испании в понедельник арестована яхта Tango, владельцем которой является российский бизнесмен Виктор Вексельберг. Сотрудники гражданской гвардии Испании провели на судне обыск. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

«Гражданская гвардия в рамках судебного поручения от США и по указанию следственного суда № 2 города Пальмы-де-Майорки наложила арест в Пальме-де-Майорке на роскошную яхту Tango, собственность российского миллиардера Виктора Вексельберга», - говорится в документе.

Стоимость 78-метрового судна оценивается в 90 млн евро.

В пресс-релизе также сообщается, что против Вексельберга не вводились санкции Евросоюза, однако он находится под санкциями Минюста США, которое ведет в отношении него расследование.

Ранее сообщалось о задержании в Европе 22 яхт, принадлежащих попавшим под санкции россиянам.