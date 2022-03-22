В Финляндии и Гибралтаре задержаны 22 яхты, которые, как предполагают, принадлежат попавшим под санкции россиянам

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22 марта 2022, 10:14 Источник: Forbes

Яхта Dilbar Алишера Усманова,Peter Seyfferth/globallook.com

Финская таможня в понедельник задержала 21 яхту. Как предполагается, они принадлежат российским бизнесменам или их компаниям, попавшим под санкции Евросоюза, сообщает финское издание Helsingin Sanomat.

Если принадлежность яхт подтвердится, будет начата процедура по заморозке имущества.

В этот же день в Гибралтаре, как сообщает Reuters, была задержана яхта Axioma, которую связывают с миллиардером Дмитрием Пумпянским. Ранее он попал под санкции Великобритании, после чего перестал быть бенефициаром Трубной металлургической компании, в которой ему принадлежало 90,6%, и группы «Синара».

Яхта стоимостью почти 70 млн долларов подлежит аресту по требованию международного банка, название которого не раскрывается.

Ранее посол Российской федерации в Париже Алексей Мешков рассказал о том, что во Франции задержаны яхта и три российских судна РФ. Также власти Гамбурга 3 марта конфисковали 156-метровую яхту российского бизнесмена Алишера Усманова, попавшего под санкции.