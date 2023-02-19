Times рассказал, как устроен бункер Зеленского: «ни телефонов, ни света, ни сна»

Аргументы Недели → В мире 13+

19 февраля 2023, 15:35 Источник: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: CNP/AdMedia/globallook.com

Президент Украины и его команда в первые два месяца российской военной спецоперации практически безвылазно находились в подземном бункере. Об этом, а также о том, как устроено это сооружение, рассказала в субботу британская газета «Таймс».

Журналист издания поговорил с чиновниками, которые знакомы с устройством укрытия. Некоторые из них названы в статье по именам: это советник украинского президента Александр Роднянский и министр агрополитики Николай Сольский.

Как пишет газета, первоначальный план состоял в том, чтобы оставаться под землей в течение недели. Однако Зеленскому и его помощникам пришлось провести там почти два месяца, практически не выходя. При этом соблюдались беспрецедентные меры секретности.

«Те, кого пригласили жить рядом с президентом должны были подписать соглашение о неразглашении, запрещающее делиться какими-либо подробностями о дизайне бункера, местоположении или удобствах и даже о еде, которую они ели», - пишет «Таймс».

Внутри бункера запрещено включать свет, нет телефонной связи. За событиями, происходящими «на земле» Зеленский и его команда следили с помощью своих айфонов.

В настоящее время на всех улицах, прилегающих к офису президента Украины, стоят контрольно-пропускные пункты. На них не только спрашивают документы и пропуска, но и просят произнести пароль. Издание отмечает, что он меняется каждый день. «Зачастую это бессмысленные фразы, которые русским было бы трудно произнести», — пишет автор статьи.

Ранее бывший израильский премьер Нафтали Беннет рассказал, что Владимир Путин в начале СВО пообещал ему, что не станет ликвидировать Зеленского.