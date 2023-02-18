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Die Welt: украинская армия будет вынуждена отступать из Артемовска

, 12:00

Die Welt: украинская армия будет вынуждена отступать из Артемовска
Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com

Вооруженные силы Украины будут вынуждены отступать из Артемовска на иную линию обороны из-за взятия территории российскими военными. Об этом пишет газета Die Welt.

В материале помечается, что Российская Федерация сможет получить значимую пользу от получения данного населенного пункта.

Как пишут в публикации, при взятии Артемовска падет вторая линия обороны из-за чего украинские военнослужащие будут вынуждены уйти в отступление на Славянск-Краматорск и южнее. 

Ранее бывшему разведчик США Скотт Риттер высказывался о том, что украинский лидер Владимир Зеленский со своими гитлеровскими амбициями закончит сокрушительным поражением.

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