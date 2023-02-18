Бывший разведчик США Риттер заявил, что Зеленский с гитлеровскими амбициями потерпит крах

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18 февраля 2023, 09:57

президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский фантазирует о «великой победе» также, как и Адольф Гитлер, однако всё закончится сокрушительным поражением.

По мнению офицера, Зеленский «летает в облаках», думая о «великой победе», как и Гитлер, а ВСУ тем временем находятся в критическом положении. Риттер посоветовал президенту Украины покинуть страну.

Бывший разведчик отметил, что на данный момент Россия лидирует в стратегическом и геополитическом плане, так как Западу не удалось обескровить российскую экономику и создать международную изоляцию страны.

Ранее Скотт Риттер заявил, что страны Запада своими агрессивными высказываниями и заявлениями преподносят России подарок.