FT: Шольц разочарован в позиции союзников ФРГ в вопросе поставок танков на Украину

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18 февраля 2023, 09:56

Peter Kneffel/dpa

Немецкий канцлер Олаф Шольц недоволен позицией союзников Федеративной Республики Германии в теме передачи танков на Украину. Об этом информирует газета Financial Times.

Политик выразил упрек странам, не сумевшим отправить Киеву необходимое вооружение после убеждения Берлина сделать тоже самое.

Он отмечает, что подобную тему нужно обсуждать с другими «кто так сильно призывал действовать».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дом Кирби заявил о том, что администрация Байдена при необходимости готова сделать запрос в Конгрессе для дополнительной помощи Украине.