РИА Новости: в Париже врачи вышли на акцию протеста

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14 февраля 2023, 16:44 Источник: РИА Новости

Париж, Stephan Gabriel

В Париже врачи вышли на протестную акцию с требованием повышения стоимости приема. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Многие медицинские кабинеты закрыты во вторник, передает корреспондент РИА Новости.

Как отмечает корреспондент, в манифестации принимают участие порядка нескольких тысяч человек. Протестующие вышли на площадь Вобан по призыву одиннадцати профсоюзов, которые обратились к медикам с призывом блокировки реформы, предусматривающей отсутствие необходимости консультирования с врачами общей практики. Соответствующий законопроект в Сенате Франции будет рассмотрен во вторник.

Отмечается, что колонна протестующих будет продвигаться к зданию Пантеона. Манифестанты, кроме того, требуют повысить стоимость приема с 25 до 50 евро в связи с большим наплывом пациентов.

Ранее на массовую забастовку в Великобритании вышли бюджетники.