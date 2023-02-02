В Великобритании бюджетники массово вышли на забастовку

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2 февраля 2023, 12:01

Великобританию охватили рекордные за последнее десятилетие протесты со стороны представителей бюджетной сферы. Их основным требованием является повышение зарплаты на фоне растущей инфляции. Её уровень ныне дошёл уже до отметки 11%.



Ранее массовое недовольство своим положением высказывали медсёстры и железнодорожники. Теперь же к ним присоединились и учителя после того, как с профсоюзами не удалось достичь компромисса по поводу улучшения условий материального обеспечения. По данным британских СМИ, за последние 12 лет реальный уровень дохода педагогов снизился на те же 11 процентов.



Акции работников образования в минувшую среду начались в Англии и Уэльсе. К ним обещает присоединиться и Шотландия. По предварительным данным, на улицы вышло около 500 тысяч человек, что является рекордом за 10 предыдущих лет. Временно по всей Великобритании закрыто более 23 тысяч школ.



Однако в правительстве делают акцент на режим жёсткой экономии. Поэтому в кабинете Риши Сунака готовы повысить зарплаты учителям лишь на 5%. В противном случае, по словам министра образования Джиллиан Киган, инфляция будет расти ещё больше. Многие эксперты констатируют, что на Даунинг Стрит пока нет чёткого плана действий и ситуация с протестами может только усугубляться.



На фоне растущего числа массовых акций всё чаще звучат разговоры о том, что брекзит оказался серьёзной ошибкой. Так, по прогнозам МВФ, Великобритания в 2023 году рискует стать единственной из развитых стран со снижением уровня ВВП.