Компания Air Moldova сообщила о закрытии воздушного пространства над Молдавией

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14 февраля 2023, 15:40

Самолет компании Air Moldova/ Фото: Vladimir Voronov/globallook.com

Воздушное пространство Молдавии, по неизвестным причинам, было закрыто днем во вторник. Об этом сообщила авиакомпания - национальный перевозчик Air Moldova на своей странице в Facebook.*

«Уважаемые пассажиры, на данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления рейсов», — говорится в сообщении авиакомпании.

Она призвала пассажиров сохранять спокойствие и следить за информацией о полетах.

Причины закрытия воздушного пространства не уточняются.

*Принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской, запрещен в РФ.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в подготовке диверсий с целью свержения конституционного строя в стране.