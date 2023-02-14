Компания Air Moldova сообщила о закрытии воздушного пространства над Молдавией

Воздушное пространство Молдавии, по неизвестным причинам, было закрыто днем во вторник. Об этом сообщила авиакомпания - национальный перевозчик Air Moldova на своей странице в Facebook.*
«Уважаемые пассажиры, на данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления рейсов», — говорится в сообщении авиакомпании.
Она призвала пассажиров сохранять спокойствие и следить за информацией о полетах.
Причины закрытия воздушного пространства не уточняются.
*Принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской, запрещен в РФ.
Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в подготовке диверсий с целью свержения конституционного строя в стране.