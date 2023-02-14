В Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога

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14 февраля 2023, 14:56

Сегодня днем, 14 февраля в трех украинских регионах объявили воздушную тревогу. Она прозвучала в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Такая информация появилась в онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что сигнал тревоги прозвучал в 13:46 по московскому времени. До этого тревога была объявлена по всей территории страны, чуть позже ее отменили.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил о ведении российскими подразделениями боевых действий в районе Парасковиевки.