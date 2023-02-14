Пушилин заявил, что ВС РФ ведут боевые действия в районе Парасковиевки под Артемовском

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14 февраля 2023, 14:00 Источник: Первый канал

военный, сайт Минобороны РФ

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил во вторник, что российские подразделения в настоящий момент ведут боевые действия в районе Парасковиевки.

Денис Пушилин уточнил, что после освобождения Красной Горы российские подразделения могут целенаправленно заняться Парасковиевкой. Взятие данного населенного пункта в свою очередь позволит перекрыть дорогу на Часов Яр, которая является последним путем снабжения Артемовска.

По словам врио главы ДНР, командование Вооруженных сил Украины предпринимает в районе Парасковиевки предсказуемые действия.