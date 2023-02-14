Российский посол Томихин: Москва держит дружественные отношения с Бангкоком

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14 февраля 2023, 07:44

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Несмотря на то, что со стороны стран Запада растет давление, Россия сохраняет дружественные отношения с Таиландом. Об этом заявил посол РФ в Бангкоке Евгений Томихин.

Он отмечает две прошедшие телефонные беседы министерств иностранных дел двух стран, а также три встречи в офлайн формате.

Политик также добавил, что нынешняя санкционная политика, направленная против России, не помогает мирно урегулировать украинский конфликт.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение о том, что США будет пытаться подключить Сербию к антироссийским ограничениям.