Захарова заявила, что Вашингтон и Брюссель хотят заставить руководство Сербии ввести антироссийские санкции

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13 февраля 2023, 22:23 Источник: МИД РФ

официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон и Брюссель хотят надломить политическую волю властей Сербии и заставить их подключиться к санкционному режиму против России.

По словам Марии Захаровой, в Москве знают, какая выдержка требуется Белграду, чтобы продолжать работать с Россией в условиях прессинга США, Евросоюза и их союзников. Дипломат заметила, что Вашингтон и Брюссель из кожи вон лезут в попытке втянуть Сербию в "антироссийский фронт".

Захарова также назвала спекуляцией тезисы о том, что Москва якобы давит на Белград.