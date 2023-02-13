Захарова заявила, что Вашингтон и Брюссель хотят заставить руководство Сербии ввести антироссийские санкции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон и Брюссель хотят надломить политическую волю властей Сербии и заставить их подключиться к санкционному режиму против России.
По словам Марии Захаровой, в Москве знают, какая выдержка требуется Белграду, чтобы продолжать работать с Россией в условиях прессинга США, Евросоюза и их союзников. Дипломат заметила, что Вашингтон и Брюссель из кожи вон лезут в попытке втянуть Сербию в "антироссийский фронт".
Захарова также назвала спекуляцией тезисы о том, что Москва якобы давит на Белград.