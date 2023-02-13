Зампомощника генсека Коломина: НАТО поддерживает «франко-германский» план ЕС по Косово

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13 февраля 2023, 19:00

Сербия-Косово блокада, фото: Predrag Milosavljevic/XinHua

Зампомощника генсека НАТО Хавьер Коломина заявил, что Альянс одобряет «франко-германский» план Запада по урегулированию конфликта в Косово и Метохии.

По его словам, оборонительный блок надеется на то, что Сербия также оценит усилия Евросоюза в этом вопросе.

Данный план «основного соглашения между Сербией и Косово» содержит 10 пунктов. Известно, что власти Сербии не буду препятствовать участию Косово в какой-либо организации. Стороны обязуются поддерживать дружественные отношения, следовать Уставу ООН, разрешать споры также опираясь на данный документ.

Помимо данных пунктов, в последней статье отмечается, что Сербия и Косово создадут совместную комиссию под председательством ЕС.