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Американский обозреватель Биненфелд: увлечение руководства США Украиной ставит под угрозу союзников государства

, 07:25

Американский обозреватель Биненфелд: увлечение руководства США Украиной ставит под угрозу союзников государства
Aleksander Polyakov/Global Look Press

Увлечение американского руководства Украиной угрожает Соединённым Штатам Америки и союзникам государства. Такое мнение в статье для The American Thinker опубликовал эксперт Эл Биненфелд.

Обозреватель задается вопросом, как можно было сделать Киев центром внешней политики США.

Он также считает, что из-за решений правительства ресурсы Америки находятся в состоянии ограниченности.

Ранее экс-премьер Молдавии Ион Кику заявил о том, что руководство Киева уже на протяжении года пытается втянуть страну в текущий конфликт с Москвой.

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