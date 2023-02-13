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В Румынии произошло землетрясение

, 18:42 Источник: INCDFP

В Румынии произошло землетрясение
сейсмограф, Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com

На юго-западе Румынии в понедельник произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла. Соответствующую информацию предоставил румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.

Подземные толчки были зафиксированы сегодня в 16:58 по местному времени (17:58 по Москве). Сильное землетрясение произошло в Олтении, уезд Горж. Очаг залегал на глубине пятнадцать километров.

Известно, что подземные толчки ощутили не только в Бухаресте, расположенном в 207 километрах от эпицентра, но также в соседней стране – Молдавии. Данных о жертвах и разрушениях к настоящему моменту не поступало. 

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