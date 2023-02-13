Пострадавший от землетрясений турецкий город Нурдагы полностью снесут

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13 февраля 2023, 18:36 Источник: NTV

последствия землетрясения в Турции, Tunahan Turhan/Keystone Press Agency

Сильно пострадавший в результате землетрясений город Нурдагы, расположенный в турецкой провинции Газиантеп, будет полностью снесен. Об этом сообщил сегодня и.о. губернатора Осман Бильгин.

По словам Бильгина, город пережил колоссальную катастрофу, после которой совместно с министром градостроительства Курумом было принято решение убрать все завалы и полностью снести все здания. Впоследствии Нурдагы будет построен заново.

Турецкие журналисты уточнили, что население города составляло не менее сорока тысяч человек.