Лидер демократов в сенате США Шумер: Байден находится в отличной форме для выдвижения на второй срок

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в настоящий момент находится в хорошей форме для переизбрания на пост главы государства. Такое заявление сделал лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер.
В интервью, которое прошло недавно, Байден показал, что планирует переизбраться в 2024 году. В настоящий момент окончательное решение политик еще не принял.
Ранее американский политолог Роберт Каплан выразил точку зрения о том, что лидер США не станет поддерживать попытку Украины забрать Крымский полуостров у России.