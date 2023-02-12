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Лидер демократов в сенате США Шумер: Байден находится в отличной форме для выдвижения на второй срок

, 19:12 Источник: РИА Новости

Лидер демократов в сенате США Шумер: Байден находится в отличной форме для выдвижения на второй срок
White House/via Globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в настоящий момент находится в хорошей форме для переизбрания на пост главы государства. Такое заявление сделал лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер.

В интервью, которое прошло недавно, Байден показал, что планирует переизбраться в 2024 году. В настоящий момент окончательное решение политик еще не принял.

Ранее американский политолог Роберт Каплан выразил точку зрения о том, что лидер США не станет поддерживать попытку Украины забрать Крымский полуостров у России.

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