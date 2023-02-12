Американский политолог Каплан: президент США Байден никогда не поддержит попытку Украины отбить Крым у России

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12 февраля 2023, 12:44

Президент США Джо Байден, Chris Kleponis - Pool via CNP / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден никогда не поддержит попытку Украины отбить Крымский полуостров у Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил американский политолог Роберт Каплан.

Эксперт, ставший собеседником издания La Stampa, спрогнозировал, что действующий глава США никогда не поддержит попытку киевской стороны захватить Крым.

«Белый дом прекрасно понимает, что тема Крыма слишком взрывоопасна, чтобы позволить отвоевывать его. Вашингтон хочет ослабить Россию, но никак не расширять конфликт на НАТО», — отметил Каплан.

Крым весной 2014 года вошел в состав РФ по итогам состоявшегося на территории данного региона референдума. С 24 февраля 2022-го Москва проводит специальную военную операцию.

Как сообщалось ранее сегодня, экс-депутат Верховной Рады Илья Кива выразил мнение о том, что последние высказывания советника руководителя офиса украинского лидера Михаила Подоляка и секретаря Совнацбеза страны Алексея Данилова, несущие угрозу России, дают ей основания использовать свое ядерное оружие.