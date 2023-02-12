Глава МИД Венгрии Сийярто: Европарламент является одной из самых коррумпированных организаций

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12 февраля 2023, 16:01 Источник: РИА Новости

Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Европарламент относится к одной из самых коррумпированных организаций, существующих в мире. Его резолюции приносят вред, а не помощь Европе. Об этом высказался министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, можно вспомнить малое количество решений ЕП, которые смогли помочь европейской стороне.

Он также отмечает, что в настоящий момент доверие к данной организации доходит до нуля.

Ранее глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил о том, что должностные лица из Соединенных Штатов признают причастность к взрывам на «Северном потоке».