Посол РФ Боцан-Харченко: проблема Косово и Метохии не будет решена без участия России и Китая

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12 февраля 2023, 15:42 Источник: РИА Новости

Zamir Usmanov/Global Look Press

Урегулировать проблемы Косово и Метохии будет невозможно без помощи РФ и КНР. «Франко-германский» план, который предлагает Запад, ведет к признанию Приштины. Об этом высказался посол России Александр Боцан-Харченко.

По его словам, найти решение получится только с поддержкой Совета безопасности.

Посол также считает, что данную тему стоит вернуть для обсуждения в ООН.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что в ближайшее время может наступить момент для введения Белградом санкций в отношении Российской Федерации.