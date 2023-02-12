Посол РФ Боцан-Харченко: проблема Косово и Метохии не будет решена без участия России и Китая

Урегулировать проблемы Косово и Метохии будет невозможно без помощи РФ и КНР. «Франко-германский» план, который предлагает Запад, ведет к признанию Приштины. Об этом высказался посол России Александр Боцан-Харченко.
По его словам, найти решение получится только с поддержкой Совета безопасности.
Посол также считает, что данную тему стоит вернуть для обсуждения в ООН.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что в ближайшее время может наступить момент для введения Белградом санкций в отношении Российской Федерации.