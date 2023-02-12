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Посол РФ Боцан-Харченко: проблема Косово и Метохии не будет решена без участия России и Китая

, 15:42 Источник: РИА Новости

Посол РФ Боцан-Харченко: проблема Косово и Метохии не будет решена без участия России и Китая
Zamir Usmanov/Global Look Press

Урегулировать проблемы Косово и Метохии будет невозможно без помощи РФ и КНР. «Франко-германский» план, который предлагает Запад, ведет к признанию Приштины. Об этом высказался посол России Александр Боцан-Харченко.

По его словам, найти решение получится только с поддержкой Совета безопасности. 

Посол также считает, что данную тему стоит вернуть для обсуждения в ООН. 

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что в ближайшее время может наступить момент для введения Белградом санкций в отношении Российской Федерации.

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