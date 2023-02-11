Генерал-майор Егоров: российские военные организовали раздачу гуманитарной помощи гражданам Сирии

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11 февраля 2023, 23:17 Источник: РИА Новости

Последствия землетрясения в Сирии, Khalil Hamlo/dpa

Российские военные организовали раздачу почти 46 тонн гуманитарной помощи пострадавшим после землетрясения в Сирии. Об этом во время брифинга заявил генерал-майор Олег Егоров.

«С 6 февраля 2023 года из-под завалов спасены 47 человек, медицинская помощь оказана 256 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 45,9 тонны гуманитарной помощи», - поделился генерал-майор.

Российские военнослужащие принимают участие в устранении последствий землетрясения в Алеппо, Латакии и Хаме.

Ранее Егоров сообщил о том, что российские военные оказали медицинскую помощь 240 сирийским гражданам.