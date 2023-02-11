Генерал-майор Егоров: российские военные организовали раздачу гуманитарной помощи гражданам Сирии

Российские военные организовали раздачу почти 46 тонн гуманитарной помощи пострадавшим после землетрясения в Сирии. Об этом во время брифинга заявил генерал-майор Олег Егоров.
«С 6 февраля 2023 года из-под завалов спасены 47 человек, медицинская помощь оказана 256 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 45,9 тонны гуманитарной помощи», - поделился генерал-майор.
Российские военнослужащие принимают участие в устранении последствий землетрясения в Алеппо, Латакии и Хаме.
Ранее Егоров сообщил о том, что российские военные оказали медицинскую помощь 240 сирийским гражданам.