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Генерал-майор Егоров: российские военные оказали медпомощь 240 гражданам Сирии

, 22:43

Генерал-майор Егоров: российские военные оказали медпомощь 240 гражданам Сирии
последствия землетрясения в Сирии, Stringer/XinHua

На брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров сообщил, что была оказана медицинская помощь 240 сирийским гражданам военными России.

С февраля 2023 года было спасено 47 человек из-под завалов, а пострадавшие от землетрясения получили 44,5 тонны гуманитарной помощи, проинформировал генерал-майор.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает Запад незамедлительно снять санкции, которые действуют в отношении Сирии, после мощных землетрясений.

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