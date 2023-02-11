В Париже полиция применила слезоточивый газ во время беспорядков против пенсионной реформы

Французской полиции пришлось применить слезоточивый газ во время манифестации против пенсионной реформы в Париже. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Акции против повышения пенсионного возраста во Франции переросли в беспорядки и стычки радикалов black bloc с полицией. Последние стали закидывать стражей правопорядка бутылками и петардами. Это привело к ответным мерам со стороны полиции. Начались первые задержания.
Как оценивает ситуацию корреспондент агентства, участие в акции принимают несколько десятков тысяч человек.
Ранее забастовки против пенсионной реформы во Франции прошли 26 января.