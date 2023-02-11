В Париже полиция применила слезоточивый газ во время беспорядков против пенсионной реформы

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11 февраля 2023, 19:00 Источник: РИА Новости

Манифестация, Panoramic/Keystone Press Agency

Французской полиции пришлось применить слезоточивый газ во время манифестации против пенсионной реформы в Париже. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Акции против повышения пенсионного возраста во Франции переросли в беспорядки и стычки радикалов black bloc с полицией. Последние стали закидывать стражей правопорядка бутылками и петардами. Это привело к ответным мерам со стороны полиции. Начались первые задержания.

Как оценивает ситуацию корреспондент агентства, участие в акции принимают несколько десятков тысяч человек.

Ранее забастовки против пенсионной реформы во Франции прошли 26 января.