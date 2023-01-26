Echos: во Франции на НПЗ TotalEnergies проходят забастовки против пенсионной реформы

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26 января 2023, 18:50 Источник: РИА Новости

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ежедневная французская газета Echos сообщила в четверг, 26 января, что на нефтеперерабатывающих заводах Total Energies начались забастовки против повышения пенсионного возраста.

«Ряд секторов ответили на призыв (профсоюза) CGT выйти на забастовку в этот четверг и пятницу… Особенно затронуты нефтеперерабатывающие заводы», — говорится в сообщении издания.

TotalEnergies SE — самая крупная нефтегазовая компания во Франции и в мире по добыче и переработке нефтепродуктов. Около 80% штаба нефтеперерабатывающего завода "Тоталь" сегодня вышли на протестные акции против повышения пенсионного возраста.

Премьер-министр страны Элизабет Борн ранее заявила об обновлении критериев получения пенсии по возрасту: теперь французам придется перейти "порог" 64 лет, чтобы получать социальные выплаты от государства. При этом отмечается, что реализация проекта по повышению пенсионного возраста пройдет не стихийно, а в течение нескольких лет — каждый год он будет увеличиваться на 3 месяца. Так, к 2030 году он составит 64 года. Отмечается, что размер минимальной пенсии у французов равен €7555 в год.