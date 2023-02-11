Эрдоган: в студенческих общежитиях разместят жителей пострадавших от землетрясения районов Турции

Аргументы Недели → В мире 13+

11 февраля 2023, 17:27 Источник: Anadolu

Реджеп Тайип Эрдоган, Kremlin Pool/Global Look Press

Турецкие вузы перейдут на дистанционный формат работы из-за произошедшего землетрясения. Об этом сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

«В связи с последствиями разрушительных землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше, вузы Турции перейдут на полностью дистанционное обучение», - заявил президент во время своего посещения провинции Диярбакыр.

По словам Эрдогана, которые приводит агентство Anadolu, в общежитиях, которые содержит государство, разместят жителей пострадавших от катастрофы районов.

Турецкий лидер пообещал, что власти страны не оставят своих граждан в беде.

Ранее сообщалось о том, что количество жертв землетрясения в Турции превысило 20 тысяч человек.