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Количество жертв землетрясений в Турции превысило 20 тысяч человек

, 09:40 Источник: РИА "Новости"

Количество жертв землетрясений в Турции превысило 20 тысяч человек
последствия землетрясения в Турции, Anas Alkharboutli/dpa

Количество жертв мощных землетрясений в Турции к настоящему моменту достигло 20 665. Об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций страны (AFAD).

Согласно последней информации, более 80 тысяч человек получили ранения в ходе подземных толчков. Из зоны катастрофы эвакуировали 92 697 граждан.

Напомним, в МЧС РФ сообщили в пятницу, 10 февраля, что российские спасатели при разборе завалов на месте разрушенного в результате землетрясения дома в турецкой провинции Хатай обнаружили тело трех граждан России.

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