Армения направила пострадавшей от землетрясения Турции гуманитарную помощь через закрытую сухопутную границу

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11 февраля 2023, 10:15 Источник: РИА "Новости"

последствия землетрясения в Турции, IMAGO/imago-images.de

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян сообщил, что страна направила в пострадавшую от мощного землетрясения Турцию гумпомощь через закрытую сухопутную границу между территориями двух стран.

Ваан Унанян отметил утром в субботу, 11 февраля, что к настоящему моменту грузовики с гуманитарной помощью проехали через мост Маргара на границе Армении и Турции и сейчас направляются в пострадавший от землетрясения регион.

Напомним, в Ереване ранее сообщили, что гуманитарная помощь после бедствия была направлена в Сирию.