Армения направила пострадавшей от землетрясения Турции гуманитарную помощь через закрытую сухопутную границу

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян сообщил, что страна направила в пострадавшую от мощного землетрясения Турцию гумпомощь через закрытую сухопутную границу между территориями двух стран.
Ваан Унанян отметил утром в субботу, 11 февраля, что к настоящему моменту грузовики с гуманитарной помощью проехали через мост Маргара на границе Армении и Турции и сейчас направляются в пострадавший от землетрясения регион.
Напомним, в Ереване ранее сообщили, что гуманитарная помощь после бедствия была направлена в Сирию.