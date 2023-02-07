Российские спасатели извлекли из-под завалов дома в сирийском городе Джабла живого мужчину

Спасатели МЧС России нашли под завалами в сирийском городе Джабла живого мужчину. Соответствующую информацию предоставили вечером во вторник, 7 февраля, сотрудники российского ведомства.
Согласно последним данным, спасатели МЧС России извлекли из-под завалов 26-летнего мужчину, который находился под обломками здания двое суток.
Напомним, ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предоставил информацию о том, что количество погибших в результате землетрясения на территории страны к настоящему моменту достигло 3 549.