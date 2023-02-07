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Российские спасатели извлекли из-под завалов дома в сирийском городе Джабла живого мужчину

, 18:42 Источник: Telegram

Российские спасатели извлекли из-под завалов дома в сирийском городе Джабла живого мужчину
последствия землетрясения в Сирии, Stringer/XinHua

Спасатели МЧС России нашли под завалами в сирийском городе Джабла живого мужчину. Соответствующую информацию предоставили вечером во вторник, 7 февраля, сотрудники российского ведомства.

Согласно последним данным, спасатели МЧС России извлекли из-под завалов 26-летнего мужчину, который находился под обломками здания двое суток.

Напомним, ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предоставил информацию о том, что количество погибших в результате землетрясения на территории страны к настоящему моменту достигло 3 549. 

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