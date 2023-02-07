Конгрессмен Гетц заявил, что США тратят десятки миллиардов долларов на конфликт, не отвечающий национальным интересам страны

Аргументы Недели → Политика 13+

7 февраля 2023, 18:00 Источник: РИА "Новости"

конгресс, unsplash.com/photos/XWW746i6WoM

Конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц заявил, что Вашингтон тратит десятки миллиардов долларов на Украину в целях разжигания конфликта, не отвечающего национальным интересам Соединенных Штатов.

Мэтт Гетц задался вопросом, сколько еще американские власти потратят на Украину, а также поинтересовался, существует ли какой-то предел. Конгрессмен отметил, что президент США Джо Байден позже в обращении скажет, как много еще Вашингтон должен сделать для Киева.

Гетц выразил уверенность в том, что Белый дом ежедневно нарушает свои же красные линии, поставляя украинской стороне все более мощные вооружения.