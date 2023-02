Экс-президент США Дональд Трамп подаст в суд на совет Пулитцеровской премии из-за статей о его сговоре с Москвой

Аргументы Недели → В мире 13+

7 февраля 2023, 11:23 Источник: РБК

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что подаст в суд на совет Пулитцеровской премии за то, что он присудил награду изданиям The New York Times и The Washington Post за их материалы о его связях с Россией. Бывший глава Белого дома намерен прояснить ситуацию в этом вопросе. Он также добавил, что данные статьи являются фейковыми.

«Я подаю в суд на Пулитцеровский совет, чтобы установить истину и продолжить борьбу за правду в Америке!» — сказал Трамп.

Газеты получили Пулитцеровскую премию в 2018 году. Издания опубликовали материалы, где расследовалось российское вмешательство в президентские выборы и сговор Трампа с Москвой. Экс-президент заявил, что это все неправда и требовал отобрать награды. Российские власти, в свою очередь, сообщили, что не имели никакого отношения к выборам США.