MNA: Тайвань ускоряет производство дронов для военных целей с помощью частных компаний

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7 февраля 2023, 11:32 Источник: Military News Agency

Военный беспилотник, Iranian Army Office/Keystone Press Agency

Тайвань ускоряет разработку военных беспилотников и привлекает для этого частные компании. Об этом заявил Ци Липин, представитель Чжуншаньского института науки и технологии.

«В ответ на нынешнюю угрозу со стороны противника … мы выстроим асимметричную боевую мощь беспилотников», - цитирует Ци Липина Military News Agency. Сотрудник института отметил, что для этого будет использован опыт разработки и применения БПЛА в российско-украинском конфликте.

Как подчеркнул Липин, минобороны Тайваня ускоряет производство различных дронов. Отмечается, что для этого институт ведет разработку беспилотников совместно с частными компаниями.

Ранее оборонное ведомство Тайваня сообщало о приближении к острову военной техники КНР.