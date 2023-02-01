Минобороны Тайваня: 34 самолета и 9 кораблей КНР приблизились к острову за последние сутки

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1 февраля 2023, 07:22 Источник: РИА Новости

Истребители в воздухе, US Navy/via Globallookpress.com

За прошедшие сутки ВС Тайваня обнаружили приближение 34 самолетов и девяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает тайваньское Министерство обороны.

«За период с 06.00 31 января до 06.00 1 февраля вокруг Тайваня были зафиксированы 34 самолета и девять кораблей Народно-освободительной армии Китая», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Как следует из сообщения, в опознавательную зону ПВО Тайваня вошли 20 китайских самолетов, включая истребители, беспилотники, самолеты радиоэлектронной разведки, противолодочный и многоцелевой самолеты.

Ранее сообщалось о том, что США готовятся к битве за Тайвань.