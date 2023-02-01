Минобороны Тайваня: 34 самолета и 9 кораблей КНР приблизились к острову за последние сутки

За прошедшие сутки ВС Тайваня обнаружили приближение 34 самолетов и девяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает тайваньское Министерство обороны.
«За период с 06.00 31 января до 06.00 1 февраля вокруг Тайваня были зафиксированы 34 самолета и девять кораблей Народно-освободительной армии Китая», - говорится в сводке оборонного ведомства.
Как следует из сообщения, в опознавательную зону ПВО Тайваня вошли 20 китайских самолетов, включая истребители, беспилотники, самолеты радиоэлектронной разведки, противолодочный и многоцелевой самолеты.
Ранее сообщалось о том, что США готовятся к битве за Тайвань.