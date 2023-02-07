ANI: в Турцию отправилась группа индийских спасателей

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7 февраля 2023, 10:15

Агентство ANI сообщило, что первая группа из 50 индийских спасателей отправилась в Турцию для борьбы с последствиями землетрясения.

Командующий этой группы Дипак Тальвар проинформировал, что было утверждено отправить два индийских спасательных подразделения для вызволения людей из-под завалов и оказания гуманитарной помощи.

Представитель индийского МИД Ариндам Багчи написал у себя в Twitter, что Нью-Дели отправит в Турцию медикаменты и нужное оборудование.

Ранее российские спасатели МЧС РФ прибыли в Турцию для оказания помощи.



