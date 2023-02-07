В Турцию прибыли спасатели МЧС РФ для помощи в круглосуточном режиме

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7 февраля 2023, 08:43

Учения МЧС России, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Советник главы МЧС Данила Мартынов сообщил журналистам, что спасатели МЧС РФ прибыли в Турцию и будут помогать бороться с последствиями землетрясения круглыми сутками.

Мартынов заявил, что спасатели поделятся на несколько группировок и начнут работать в круглосуточном режиме. На данный момент в Турции находятся более ста российских спасателей международного класса, а также психологи и аэромобильные госпитали РФ.

Вся прибывшая группа МЧС полностью готова к работе даже в самых тяжёлых ситуациях, в эпицентре происшествия. Сейчас решается, где им предстоит помогать, сообщил Мартынов.

Ранее сообщалось, что снегопад и дожди усложнят поисково-спасательные работы в зоне землетрясения в Турции.



