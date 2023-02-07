TRT Haber: снегопад и дожди усложнят поисково-спасательные работы в зоне землетрясения в Турции

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7 февраля 2023, 08:29 Источник: TRT Haber

Последствия землетрясения в Турции и Сирии, Anas Alkharboutli/dpa

Синоптики прогнозируют снегопад и дожди в зоне землетрясения в Турции, которые усложнят поисково-спасательные работы на месте катастрофы. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

«Согласно последним новостям, синоптики прогнозируют во вторник снегопад и дожди в зоне сокрушительного землетрясения на юго-востоке Турции», - передает TRT Haber.

Отмечается, что непогода значительно затруднит проведение поисково-спасательных работ, которые осуществляются на месте разрушений.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции. Почти три тысячи человек погибли, порядка 16 тысяч пострадали. В связи с катастрофой турецкий лидер Тайип Эрдоган объявил семидневный национальный траур.