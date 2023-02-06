Эрдоган объявил в Турции национальный траур до 12 февраля

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6 февраля 2023, 21:15 Источник: Telegram

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, IMAGO/Turkish presidency apaima

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вечером в понедельник, 6 февраля, объявил семидневный траур на территории страны в связи с мощным землетрясением, которое унесло жизни более 1 600 человек.

Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что до заката солнца в воскресенье, 12 февраля, будет приспущен флаг Турции по всей стране, а также в зарубежных представительствах.

Ранее сегодня турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил, что количество погибших при землетрясении в стране увеличилось до 1 651, более 11 тысяч человек пострадали.