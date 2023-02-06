Число погибших при землетрясении в Турции достигло 1541, пострадали 9733 человека

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6 февраля 2023, 19:43 Источник: РИА Новости

фото: Anas Alkharboutli/dpa

Вследствие землетрясения в Турции погибло 1541 человек, уточняется, что число не окончательно. Об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай.

На данный момент выясняется количество погибших и пострадавших вследствие сейсмической активности в Турции сегодня, 6 февраля. По предварительным данным погибли 1 498 человек, 8 533 пострадали.

Среди инфраструктуры отмечено 3 471 разрушение.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал февральское землетрясение самым сильным за последние 80 лет.

Помимо того, что толчки ощущались в соседних странах, — Кипре, Ираке, Ливане, в Европе (Южной части Италии) движение литосферных плит может вызвать цунами.

В Турции мобилизованы все спецслужбы, объявлен самый высокий уровень опасности. Страны, испытавшие на себе последствия землетрясения, призывают международные организации помочь справиться с катастрофой, так как местных ресурсов не хватает.