Глава МИД Новой Зеландии Махута заявил о выделенных $940 тыс. пострадавшим в Турции и Сирии

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7 февраля 2023, 08:01

флаг Новой Зеландии, фото: Markus Brunner/imageBROKER.com

Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаия Махута заявил, что страна отправила $940 тыс. на гуманитарную помощь людям, пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирии.

В публикации на сайте правительства Новой Зеландии Махута сообщил, что первый взнос в размере около $940 тыс. был направлен во всемирные организации гуманитарной помощи в Турции и Сирии. Деньги должны обеспечить пострадавших средствами выживания на улице, продуктами, медицинской помощью.

Ранее глава МИД РФ Лавров сообщил Чавушоглу о готовности России оказать помощь Турции в связи с землетрясением