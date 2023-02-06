Лавров сообщил Чавушоглу о готовности России оказать помощь Турции в связи с землетрясением

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и сообщил ему о готовности Москвы оказать помощь Анкаре после землетрясения.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что телефонный разговор состоялся ранее сегодня по инициативе Москвы.
Сергей Лавров выразил Мевлюту Чавушоглу соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями после мощного землетрясения в Турции. Глава МИД РФ вновь подтвердил готовность российской стороны незамедлительно оказать необходимую помощь турецким властям.