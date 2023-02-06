Лавров сообщил Чавушоглу о готовности России оказать помощь Турции в связи с землетрясением

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6 февраля 2023, 17:34 Источник: МИД РФ

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и сообщил ему о готовности Москвы оказать помощь Анкаре после землетрясения.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что телефонный разговор состоялся ранее сегодня по инициативе Москвы.

Сергей Лавров выразил Мевлюту Чавушоглу соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями после мощного землетрясения в Турции. Глава МИД РФ вновь подтвердил готовность российской стороны незамедлительно оказать необходимую помощь турецким властям.