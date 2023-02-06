Количество жертв землетрясения на юго-востоке Турции увеличилось до 1 762

Гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар вечером 6 февраля сообщил, что количество жертв землетрясений в Турции увеличилось до 1 762.
Орхан Татар в рамках брифинга уточнил, что ранения в результате бедствия в стране получили 12 068 человек. Известно, что обрушились свыше 6,8 тысячи зданий.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вечером в понедельник объявил семидневный траур на территории страны в связи с мощным землетрясением, которое унесло множество жизней.