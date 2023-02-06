В Турции в связи с землетрясением открыли горячую линию для российских туристов

Для российских туристов в Турции в связи с мощным землетрясением, которое произошло ранее сегодня, открыли горячую линию. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале "Объясняем.рф".
Уточняется, что горячая линия действует для туристов из Российской Федерации, которым понадобилась помощь в связи с бедствием.
Для тех, кто отправился в Турцию по путевке, работает горячая линия Ассоциации "Турпомощь" по номеру +7-499-678-12-03. Для самостоятельно путешествующих россиян действует горячая линия ДСКЦ МИД России по номеру +7-495-695-45-45.